Maxim Royal’in unutulmaz sanatçısı Gediz’den tavsiye

Funda BEDİR

Uzun süre Maxim Royal’de sahne alan ve hayranlarını artıran Gediz, bu bayram sahnelerden uzak kaldı. Bayram günlerini İstanbul’da geçiren Gediz, hayranlarına seslenerek “Salgına karşı en etkili önlemlerden biri olarak maskenizi takınız” dedi.

Gediz’in mesajı şöyle:

“Corona konusunda hassasım, önlemlere harfiyen uyuyorum. Herkesin de bu konuda daha dikkatli olmasını istiyorum. Zaman zaman insanların duyarsızlıklarına karşı tepki çekmek amacıyla isyankar paylaşımlar da yaptım sosyal medyada. Maske takın diye çığlık attım resmen. İnşallah güzel günler gelecek.

Şaka bir yana Türkiye’de her gün en az 900 vaka var ve bazı mekanlarda görüyoruz ki insanlarımız her şey normalmiş gibi hiçbir önlem almadan eğlenmelerine, gezmelerine devam ediyor. Bizim çok daha dikkatli olmamız lazım. Bu dikkatsiz önlem almayan ve riskli kişilerin hayatlarını riske atan kesimi kınıyorum.

Bayram mesajı verdi

Gediz, bayram mesajında ise şunları söyledi:

“Allah sağlık, huzur versin herkese iyi bayramlar diliyorum. Bu bayramda sevdiklerimize sarılamasak da eminim ki sonraki bayramlarda acısını çıkaracağız. Hayat çok kıymetli, değerini bilelim, hem kendimize hem sevdiklerimize sahip çıkalım. Sağlıklı mutlu günlerde görüşmek üzere Kıbrıs…”

Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2020, 01:19