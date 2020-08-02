Eşleri de hak sahibi

Yabancı yatırımcılara ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ vatandaşlığı verilmesine ilişkin yasada bazı değişikliklerin yapıldığı ve yatırım yapan kişinin eşinin de hak sahipliği kazandığı bildirildi.

Politis gazetesi “Önce Diktiler Sonra Söktüler” başlığı altında verdiği haberinde, bir dönem yabancı basında da kanun kaçaklarına vatandaşlık verildiği iddialarıyla gündeme gelen ve “altın pasaport” şeklinde adlandırılan, üçüncü ülke vatandaşlarına, yatırım karşılığı pasaport verilmesine ilişkin kanunda dün bazı değişikliklere gidildiğini, Rum Meclisi’ndeki oturum sırasında uzun tartışmalar yaşandığını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde yapılan düzenlemelerin neredeyse tamamının dünkü meclis oturumu sırasında DİSİ ve DİKO’nun girişimleriyle çıkarıldığını, yasada ağırlıklı olarak DİSİ’nin sunduğu düzenlemelerin kabul edildiğini aktardı.

Mecliste sert tartışmaların yaşandığı belirtilirken, daha önce çıkarılan, yatırım yapan kişinin eşine de vatandaşlık verilmesi düzenlemesinin yeniden yasaya eklendiği ifade edildi.

Haberde, yatırım yapacak kişilerin son bir yılda siyasi açıdan herhangi bir itibarsızlıkla karşılaşmamış olması şartının getirildiği, ayrıca verilen pasaportların geri alınabilmesine ilişkin sürecin de onaylandığı vurgulandı.