Kuzeyde dün sadece bir pozitif vaka çıktı

KKTC'de dün yapılan bin 442 testten biri pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan kişinin hava yoluyla gelen bir yolcu olduğu belirtildi.
Sağlı Bakanı Ali Pilli'nin açıklamasına göre; son 24 saatte yapılan bin 442 testten birinde pozitif Coronavirüse rastlandı. Böylece toplam vaka sayısı 146'ya, toplam test sayısı da 71 bin 454'e yükseldi. Pozitif çıkan kişinin temaslıları da takibe alındı. Halen tedavisi süren 22 kişi bulunuyor.
Genel tablo
Dün taburcu edilen vaka sayısı: 0
Toplam test sayısı: 71.454
Toplam vaka sayısı: 146
Toplam taburcu edilen vaka sayısı: 120
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 22
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 0