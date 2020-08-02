Ahmet’e son veda

Onur ULAĞ

Henüz 24 yaşında Dikmen’de önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Yıldırım dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım için dün yaşadığı Alayköy’de cenaze töreni düzenlendi.

Alayköy camisinde düzenlenen törene ailesi, akrabaları, yakınlarının yanı sıra Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre ve CTP Milletvekili Armağan Candan da katıldı.

Siyasiler acılı aileyi yalnız bırakmadı

Cenaze töreninde gözyaşları sel olup akarken, annesi Sıdıka, babası Mehmet Nuri Yıldırım güçlükle ayakta durdu.

Başbakan Ersin Tatar, acılı babayı, CTP lideri Erhürman ise anneyi teselli etti.

Ahmet Yıldırım kılınan ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Ahmet Yıldırım yönetimindeki FY 547 plakalı aracı ile yoldan çıkarak bordür taşlarına çarpması sonucu meydana gelmişti. Kaza sonrası araç sürücüsü Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve 14 yaşındaki Mert Haluk Derin kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.