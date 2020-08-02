Güney'de 2 günde 35 vaka

Güney Kıbrıs’ta dün de 10 kişide Coronavirüs vakası tespit edildi. Rum kaynakları, iki günde toplam vaka sayısının 35’e ulaşması nedeniyle halkta panik yaşandığına dikkat çekti.

Bu arada vakaların en yoğun olduğu Limasol’da bir kişinin 9 kişiye birden virüs bulaştırdığı bildirildi.

Alithia gazetesi, önceki gün tespit edilen 25 pozitif vakanın 20’sinin Limasol bölgesinden olduğunu, bu 20 vakadan 15’inin tüm kuralları çiğneyerek test yaptırmak için özel laboratuvarlara başvuran kişiler olduklarını belirtti.

Habere göre; yapılan testlerde pozitif vakalardan biri Yunanistan’dan, diğeri ise Mağusa bölgesinde işe girmek için başvuruda bulunduğu için test yapılan ve daha önce adaya gelişinde negatif test sonucu ibraz eden bir Bulgaristanlı. Bir diğer vaka Beyrut’tan Güney Kıbrıs’a giden bir kişi olarak açıklanırken, bir diğer iki kişinin ise, semptomlar göstererek kendileri gidip test yaptırdıkları belirtildi.

Gazete, bu beş kişinin dışındaki 20 kişinin ise temaslı takibi sonucunda yapılan testlerle tespit edildiklerini, bu kişilerden 9’unun, 28 Temmuz tarihinde pozitif olduğu açıklanan Ukraynalı bir kişinin temaslıları olduklarını aktardı.

Benzer bir durumun ABD’den gelen bir şahıs için de geçerli olduğunu, şahsın beş kişiye virüs bulaştırdığını vurgulayan gazete, yine daha önce pozitif olduğu açıklanan ve bir şirkette çalışan bir kişinin de beş temaslısı bulunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ta dün itibarıyla pozitif vaka sayısı toplam bin 124’e ulaştı.

“ABD’den geldi karantinayı çiğnedi, gezmedik yer bırakmadı”

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu yaptığı açıklamada; Rum hükümetinin aldığı yeni önlemleri duyururken, salgın konusunda çok kritik bir dönemde bulunulduğu uyarısını yaptı.

Yoannu, temaslı sayısının bu kadar çok olmasının sebebinin, vatandaşların gösterdiği gevşeklik ve kuralların çiğnenmesi olduğuna vurgu yaparak, ABD’den gelen ve kendi ikametgahında karantinada olması gereken bir şahsın, karantinasının üçüncü gününde kuralları çiğnemesine değindi.

Söz konusu şahsın adada gezmedik yer bırakmadığını ifade eden bakan, kendi kendini karantinaya alması gereken kişilerin listesinin bundan böyle polise verileceğini ve kontrollerin artırılacağını vurguladı.

Yoannu ayrıca, 40 yaş altı vakaların sayısında büyük artış gözlemlendiğine de dikkat çekerek bu kişilerin çoğunun semptom göstermediklerini, bu yüzden de önlem almayarak virüsü bulaştırdıklarını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden hiçbir turistte vaka tespit edilmediğini belirten Yoannu, vakaların ya Kıbrıslılar ya da Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet edenlerden çıktığını da vurguladı.

Öte yandan bir uyarı da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’ten geldi.

Anastasiadis dün yaptığı açıklamada, hükümet olarak aldıkları yeni önlemlere uyulmaması halinde önlemlerin daha da sıkılaştırılabileceği uyarısında bulundu.

Anastasiadis, önlemlere uyulmaması halinde daha sıkı önlemler almak zorunda olacaklarını, bunun da tehlikeli ekonomik sonuçları olabileceğini ifade ederek, halkı gevşememe ve önlemlere uymaya çağırdı.