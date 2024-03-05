Dürüst 6 gün daha tutuklu, Ortak Serdal Gündüz Cezaevi'ne gönderildi diğer zanlılar serbest...

Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden sahte diploma soruşturması çerçevesinde Eski Bakan Kemal Dürüst, Üniversitenin küçük ortaklarından Serdal Gündüz, Gündüz’ün asistanı Berk Özbek ve öğrenci Doğan Yetek bugün Güzelyurt’ta yeniden mahkemeye çıkarıldı.

"Sahte belge düzenleme, sahte belge tedavüle sürme, sahte evrak düzenlenmesine tahrik etme ve suç gelirinin aklanması" suçlamasıyla 11 gündür tutuklu bulunan Dürüst ile ilgili polis, yeni bulgulara ulaştıklarını mahkemeye aktardı. Mali Polis, ilk belirlemelere göre Kemal Dürüst'ün, 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL'yi sahtekarlıkla temin ettiği yönünde tespitleri olduğunu anımsattı ve bir önceki duruşmadaki rakamsal tespitleri yeniden aktardı.

ÜNİVERSİTE HESABINDAN BİRÇOK YERE ÖDEME YAPILDI

Polis, Kemal Dürüst’ün talimatı ile üniversitenin kullanımında olmayan 2 kiralık araç için üniversite muhasebesinden 50 bin TL ödeme yapıldığının tespit edildiğini belirtti. Ayrıca polis, Kemal Dürüst’ün talimatı ile bir şahsa 410 bin TL'lik bir ödeme yapıldığı ve bu ödeme ile ilgili üniversitenin herhangi bir mal veya hizmet alınmadığı yönünde ifade olduğunu söyledi.

SAHTE DİPLOMA VERİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ

Polis, Dürüst’ün bir şahsın sahte diploma alması için geçerli notların değiştirilmesi ve kişinin üniversiteye olan borcunun silinmesi için talimat verdiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, aranan bir kişinin daha olduğunu ve zanlının aranan kişiye etki etme olasılığının yüksek olduğuna işaret ederek, 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 11 gündür tutuklu olduğunu ve yeni bulgular olduğuna dikkat çekerek zanlının poliste 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

KÜÇÜK ORTAK SERDAL GÜNDÜZ 2 AY CEZAEVİNE YOLLANDI

Bugün çıkarıldığı mahkemece Üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün yargılanmasının tutuklu devam etmesi kararı verildi. Gündüz’ün “Rusya ve Yunanistan’da oturma izni bulduğu ve kaçma riskinin yüksek olduğu” gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi. Gündüz, yargılanmayı 2 ay süreyle merkezi cezaevinde bekleyecek. Üniversitenin yüzde 30 hissedarı ve Kıbrıs’taki tek yetkilisi Serdal Gündüz ile ilgili mahkemede detayları aktaran polis, Gündüz’ün; 2027’ye kadar geçerli Yunanistan’da ve 13 Mayıs’a kadar geçerli Rusya’da olmak üzere oturma izni hakkının bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının kaçma riskinin yüksek olduğunu söyleyerek, yargılanmayı cezaevinde beklemesini talep etti. Yargıç, Serdal Gündüz’ün 2 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderilmesine karar verdi.

ÖĞRENCİ DOĞAN YETEK TEMİNATLA SERBEST

Yine Serdal Gündüz’ün asistanı olan Berk Özbek ve öğrenci Doğan Yetek de bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemesine İlk olarak Doğan Yetek çıkarıldı. Polis, zanlının, sahte transkript düzenlediğini ve okuldan 8 bin 451 Amerikan Doları temin ettiğini kaydetti. Polis tahkikatın tamamlandığını ifade ederek zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme Yetek’in 300 bin TL’lik kefalet senedi, 50 bin TL’lik nakdi teminat ile haftada bir gün ispatı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmasını emretti.

BERK ÖZBEK HAKKINDA 6 GÜN EK TUTUKLULUK

Daha sonra ASİSTAN Berk Özbek mahkemeye çıkarıldı. POLİS Zanlının, öğrencilerle temasa geçerek, okul ücretlerini hesabına geçirdiğini, 300 bin TL’yi sahtekarlıkla temin ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Emare içeren belgelerin imha edildiğinin tespit edildiğine dikkat çeken polis, 21 ifade alındığını, yaklaşık 23 ifade daha alınacağını, serbest kalması halinde zanlının ifadelere ve emarelere etki edebileceğini belirtti. Mahkeme de 6 gün ek tutukluluk verdi.