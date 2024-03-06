Beklenti büyük

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, Almanya’nın Berlin kentinde başlayan ITB Berlin Turizm Fuarı'nda yerini aldı.

Açıklamaya göre, fuarı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ziyaret etti.

Fuarda KKTC standını ziyaret eden Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tatar ve Ataoğlu ile bir araya geldi.

Fuarla ilgili Bakanlık açıklamasında “Beklentimiz sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile hareket eden ülkemizde 2024 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından bilinirliğimizi artırarak gelirler ve turist sayısı açısından 2019 seviyesini yakalamak. Dünya turizmi açısından da beklentimiz toparlanmaya başlayan sektörün 2024’den itibaren gözle görülür bir ivme kazanmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen ve en büyük uluslararası turizm ve ticaret fuarı olan ITB Berlin Fuarı'nın, turizm ve seyahat sektörlerindeki katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdiği, ihtiyaç duyulan hizmet alanlarını sunduğu ve ana gelişim trendlerini gösterdiği belirtildi.

Fuarda, oteller, turizm meslek örgütleri, tur operatörleri, sistem sağlayıcıları, hava yolu şirketleri ve araç kiralama şirketlerinin yer aldığı kongre merkezleri, seyahat acenteleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, uluslararası turistik dernekler, belediye mühendisliği, hizmetler, turizm, turizm danışma bürosu gibi ürünler sergilendiği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs’ın hedefleri belirlendi

Bakanlık açıklamasında, ITB Berlin Fuarı'yla Kuzey Kıbrıs’ın turistik olanaklarını tanıtma, dünya turizm sektörü ile ilişkileri daha da güçlendirme ve dünyadan daha fazla nitelikli turist tarafından tercih edilmesini sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

KKTC standında sektörün yetkili birlikleri, acenteler, oteller, rehberler, sağlık turizmi temsilcileri, restorancılar ve diğer ilgililerin yer aldığı belirtilen açıklamada, ülkeyi global dünyadan uzaklaştıran ambargoları aşmak adına dijital medya, dünyanın yazılı ve görsel medya olanaklarından faydalanmak ve turizmde temel problem olan ulaşım sorununa çözüm üretmek için alternatif ulaşım tedarikçileri ile iletişim sağlayabilme imkanından daha fazla yararlanma hedefinin ortaya konduğu kaydedildi.

Tatar’dan Almanlara çağrı; KKTC’yi ziyaret edin

Fuarı ziyaret eden Tatar, Kuzey Kıbrıs standındaki toplantı salonunda Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’la da bir araya gelerek bir süre görüştü.

Öte yandan Tatar, KKTC’nin Avrupa’nın değerlerini paylaştığını belirterek, Almanları; kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkesini ziyaret etmeye çağırdı.

Tatar, Almanya’nın başkenti Berlin de "Dünya Kardeş Kentler Turizm Forumu'nun (TCWTF)" düzenlediği Küresel Kentsel Destinasyon Değişim Zirvesi'nde konuştu.

Ataoğlu: Otellerdeki doluluk oranını yüksek

Öte yandan BRT’te değerlendirmede bulunan Bakan Ataoğlu ülkedeki yatak sayısını arttırmak için çalışacaklarını kaydederek otellerdeki doluluk oranını yüksek olduğunu ifade etti.

Daha fazla turist ağırlamak için projeler de yürüttüklerini aktaran Bakan Ataoğlu, alternatif turizm modellerinin de ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

