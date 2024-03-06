Katkı koyanlara ödül verildi

KKTC Umut Derneği’nin 10’uncu yıl etkinliği Lefkoşa Merit Otelde gerçekleştirildi.

Törene katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, insan ve devlet hayatlarında iniş ve çıkışların olabileceğini ancak umutların kaybedilmeden geleceğe güvenle bakılmasını istedi.

Töre, yardım severlerin teşvik edilmesini, devleti yönetenlerin de hayır kurumlarına destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Dernek Özlem Dinçoğlu ise katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.



