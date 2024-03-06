Davetliler dinlendi

Cumhuriyet Meclisi, İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, dün davetlilerin dinlenmesi gündemiyle toplandı.

Verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Alişan Şan başkanlığında, saat 09.00’da toplanan Komite toplantısına; Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak katılan, İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite, önümüzdeki toplantılarında çalışmalarına devam edecek.

YÖDAK’ın faaliyetleri de araştırılacak

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi, “Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” UBP Milletvekili Komite Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında dün saat 09.30’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite davetlilerin dinlenmesi gündemiyle toplandı, toplantıya davetli olarak, Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, Komite Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu katıldı. Komite toplantısına Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de katıldı.