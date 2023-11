Düşünceleri yaşatılacak

Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia Kuzey Kıbrıs Federasyonu başkan ve üyeleri Türkiye Cumhuriyetinin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Kuruluş Yılında, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Anıt Kabir’de ziyaret etti.

Uluslararası Inner Wheel 222. Bölge Alasia dönem başkanı Akile Kader ziyaretle ilgili açıklamasında 41 Federasyon üyesi olarak ilk kez uluslararasında kabul görmüş kimlikleri ile Anıtkabir’i ziyaret etmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ankara ziyaretinde Anıtkabir anı defterine Kıbrıs Türklerinin duygularını bir kez daha aktarıp resmi törenle mozoleye çelenk sunduklarını anlatan Akile Kader, Bölge Başkanı olarak Anı Defterine özetle “ Aziz Ata’m, Sizi sadece kalbimizde değil, düşünce ve davranışlarımızda da yaşıyor ve yaşatıyor, Kuzey Kıbrıs Inner Wheel kadınları olarak çizdiğiniz yolda kendimizi geliştirerek toplumumuza katkı koymayı hedef edinmiş bulunuyoruz ” şeklinde yazdı.

Akıle Kader, Ata’nın huzuruna çıkmanın verdiği sinerji ile toplumsal sosyal sorumluluk anlayışına vermekte oldukları özel önem çerçevesinde çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek sözlerini tamamladı.