Aileler isyan etti

Suna ERDEN

Lefkoşa-Girne anayolunda lisanslı bisiklet sürücüleri 36 yaşındaki Berkal Volkan ve 46 yaşındaki Nurettin Ulvi’ye çarptıktan sonra kaçan ve kazadan 6 saat sonra yapılan testte 185 promil alkollü çıkan

İbrahim Olamilekan Awoyode dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Berkal Volkan’ın babası mahkeme avlusunda isyan etti. Duruşma için mahkeme avlusunda bekleyen baba, zanlıyı görünce, “Oğlumu öldürüyordun. Canımızı yaktın, bunu serbest bırakmayın, bunları bu ülkeye almayın” diye bağırdı. Baba Volkan polis ve yakınları tarafından mahkeme avlusundan çıkarıldı.

Olgular yeniden aktarıldı

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru mahkemede olguları aktararak, tutuklu yargı talep etti.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde, 06.30 - 06.50 saatleri arasında, Lefkoşa - Girne anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücünün Berkal Volkan ve Nurettin Ulvi’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrıldığını bildirdi.

Polis, kazada yaralanan Nurettin Ulvi’nin acil servise, Berkal Volkan’ın ise yoğun bakıma kaldırıldığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu kazaya neden olan sürücünün VM 220 plakalı aracı kullanan 28 yaşındaki İbrahim Olamilekan Awoyode olduğunun belirlendiğini, zanlının evinde tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığı saat olan 12. 30’da alkol testi yapıldığını, zanlının 195 promil alkollü çıktığını söyledi. Polis, zanlının kazalı aracı bir arkadaşıyla birlikte Lefkoşa’da adını bilmediği bir tamirciye bıraktığını söylediğini aktardı. Polis, Nurettin Ulvi’nin omuzunda kırık olduğunu ancak taburcu edildiğini söyledi.

Volkan’ın durumu düzelmedi

Polis, Nurettin Ulvi’nin omurunda kırık olduğunu ancak taburcu edildiğini söyledi.

Polis memuru, Volkan’ın ise yoğun bakımdan çıkarıldığını ancak başına aldığı darbeden dolayı zaman ve mekân algısını yitirdiğini kaydetti.

Volkan’ın başhekimin emri ile Suat Günsel Hastanesine sevk edildiğini kaydeden polis, eski sağlığına kavuşup kavuşmayacağının şimdilik bilinmediğini ifade etti.

Polis, zanlının ifadesinde kaza anında yanında yolcu olarak bulunan iki kişi olduğunu, kazadan önce bir barda alkol aldığını söylediğini, ayrıca neye çarptığını görmediğini öne sürdüğünü açıkladı.

Polis, zanlının yanındaki şahısların tespit edilerek, ifadelerinin alındığını onların da çarpma sesi duyduklarını ama ne olduğunu anlamadıklarını söylediklerini açıkladı.

Öğrenci vizesi var

Polis, zanlının 2022 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğini ve bir üniversitede eğitim gördüğünü belirtti. Polis, Volkan’ın her ne kadar hayati tehlikenin büyük bir kısmını atlatsa da hafıza sorunu yaşadığını, eski haline dönüp dönmeyeceğinin belli olmadığın belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının yargılamadan kaçabileceğini söyledi. Polis memuru, zanlının alkollü ve dikkatsiz sürüş suçlarından tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kefil olmaktan vazgeçti

Tutuklu yargıya itiraz eden zanlının avukatı mahkemeye 4 kefil çıkardı. Kefillerden biri zanlının Nijerya’dan tanıdığı arkadaşı olurken, KKTC vatandaşı olan 3 kefil savcı tarafından sorgulandı. KKTC vatandaşı kefillerden biri sorulan sorulara yanıt veremedi, zanlının soyadını dahi bilmediği ortaya çıktı.

Diğer KKTC vatandaşı kefil ise savcının kazanın olgularını ve Volkan’ın durumunu hatırlatması üzerine kefil olmaktan vazgeçti. Kefil tanık, “Ben her iki yaralının da iyileştiğini ve taburcu olduğunu sanıyorum. Bu şartlara altında kefil olmak istemiyorum” dedi.

Gerçekleştirilen teminat duruşmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlıyı davaları görülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



