Samimi karşılama

Emir ERTORUN

Konya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi. Tatar, Yılmaz ile birlikte 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları’nda konuşma yaptı.

Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yer alan etkinlikte, Cevdet Yılmaz ile birlikte yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında daha da güçlenmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de bölgesinde güçlü bir Türk devleti olarak yer almaya devam edeceğini, konumunu daha da güçlendireceğine vurgu yaptı.

Konya’da, Yılmaz, sanayiciler, iş insanları ile bir araya gelerek, Selçuk Üniversitesi’nde de konferans verip, fahri doktora almasından mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda KKTC’yi geliştirmek için çalışmaktan dolayı büyük bahtiyarlık içinde olduklarını söyledi.

KKTC’nin ana yurdu Konya

Adada barışın ve huzurun devamı için iki devletli çözüm ve garantörlüğün devamının önemine işaret eden Tatar, KKTC’nin ana yurdu Konya’da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her uluslararası temas ve konuşmasında KKTC’ye desteğini ve tanınma çağrısı yaptığını anımsatan Tatar, KKTC’nin hak ettiği yeri alacağına vurgu yaptı.

Tatar, Konya’nın başarılarını da takdir ettiğini söyleyerek başarıların devamını diledi.

Yılmaz: Aynı adımlar KKTC’de de atılacak

Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ı saygı ve sevgiyle selamladı, KKTC’deki birçok vatandaşın kökeninin Konya’ya dayandığını o nedenle Tatar’ın ev sahibi olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisinde son 20 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir devrim yaşadığını belirtti.

Konya’nın da savunma sanayiinde en büyük üretici merkezi haline geldiğini ifade eden Yılmaz, özellikle savunma sanayiinde bağımsız olmanın önemine işaret etti, milli savunma sanayi geliştikçe bölge ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz açılış kurdelesini keserken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın çağrısına cevap verdi ve aynı adımların gelecek dönemde KKTC’de de atılması temennisini ifade etti.