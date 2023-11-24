Sorumlular hesap versin

Cemre Peral YANIKER

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, İsias’ta kaybedilen çocuklar ve öğretmenler için, olayda sorumluluğu olan herkesin hesap vereceği, ceza alacağı ve adaletin sağlanacağı bir yargı süreci çağrısında bulundu.

Basın açıklamasında söz alan Sendika Başkanı Selma Eylem, yaptıkları sembolik eylemin amacının İsias’a ilişkin yargılama sürecinde yapılması öngörülen adaletsizliğe dikkat çekmek, Elçilik, Bakanlık ve diğer sorumluların üzerlerine düşen sorumluluğu almaları ve gerekeni yapmaları talebinde bulunmak olduğunu kaydetti.

Eylem, İsias’a ilişkin tespit edilen “asli kusurlu” kişilerin “kasıtla” yargılanması gerektiğini belirterek, süreçte öngörülen “taksirle yargılanma”nın cezalarını hafifleteceğini söyledi.

Sendika Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın açıklaması sırasında “Deprem Suçluları Taksir Değil, Olası Kast ile Yargılansın” yazan ve Şampiyon Melekler’in fotoğraflarının olduğu bir pankart açıldı.

Konuşmasının ardından Sendika Başkanı Eylem, basın açıklamasını okudu.

