banner564
banner556

Sorumlular hesap versin

KTOEÖS, Elçilik önünde İsias’ta kaybedilen öğretmen ve çocuklar için adalet çağrısında bulundu

banner611
Sorumlular hesap versin
banner598
banner616

Cemre Peral YANIKER   
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, İsias’ta kaybedilen çocuklar ve öğretmenler için, olayda sorumluluğu olan herkesin hesap vereceği, ceza alacağı ve adaletin sağlanacağı bir yargı süreci çağrısında bulundu.
Basın açıklamasında söz alan Sendika Başkanı Selma Eylem, yaptıkları sembolik eylemin amacının İsias’a ilişkin yargılama sürecinde yapılması öngörülen adaletsizliğe dikkat çekmek, Elçilik, Bakanlık ve diğer sorumluların üzerlerine düşen sorumluluğu almaları ve gerekeni yapmaları talebinde bulunmak olduğunu kaydetti. 
Eylem, İsias’a ilişkin tespit edilen “asli kusurlu” kişilerin “kasıtla” yargılanması gerektiğini belirterek, süreçte öngörülen “taksirle yargılanma”nın cezalarını hafifleteceğini söyledi. 
Sendika Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu basın açıklaması sırasında “Deprem Suçluları Taksir Değil, Olası Kast ile Yargılansın” yazan ve Şampiyon Melekler’in fotoğraflarının olduğu bir pankart açıldı.
Konuşmasının ardından Sendika Başkanı Eylem, basın açıklamasını okudu.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
63 okula yatırım
63 okula yatırım
  1. KIBRIS

banner582

banner608

banner581

banner474