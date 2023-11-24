63 okula yatırım

Başbakan Ünal Üstel, 2024 yılı içerisinde 63 okulu güçlendireceklerini, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlayacaklarını, bunun asli görevleri olduğunu, bundan geri dönüş olmadığını vurguladı.

Üstel, okullara 1,5 milyar TL harcama yapmayı hedeflediklerini belirtti.

“Bir Okul da Sen Yap Projesi” çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Döveç Grup arasında imzalanan protokol kapsamında İskele’de inşa edilecek Muharrem Döveç Ortaokulu’nun temeli, dün düzenlenen törenle atıldı.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada güzel bir olaya şahitlik ettiklerini vurgulayarak, 6 Şubat’taki depremden sonra okullarda ve kamu binalarında deprem riski analizleri başlattıklarını belirtti.

6 Şubat’ta çok büyük bir acı yaşadıklarını, Şampiyon Melekler’i kaybettiklerini anımsatarak bu acıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyleyen Üstel, inşa edilecek okulda Şampiyon Melekler’in adını spor kompleksine vereceklerini bildirdi.

Her attıkları temelde Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak için mutlaka bir taraflara ismini koyacaklarını söyleyen Üstel, İsias davasını da hükümet ve Meclis olarak adalet tecelli edene kadar yakından takip edeceklerini vurguladı.

Deprem sonrasında bütün okulları gözden geçirdiklerini ifade eden Başbakan Üstel, 63 okulun güçlendirilmesi gerektiği yönünde raporun ortaya çıktığını, hükümet olarak 60 okulun proje çalışmalarını tamamladıklarını, bunların yarısının ihaleye çıktığını, diğer yarısının da ihale öncesi son hazırlıkların yapılmakta olduğunu kaydetti.

Üstel, 2024 yılı içerisinde 63 okulu güçlendireceklerini, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlayacaklarını, bunun asli görevleri olduğunu, bundan geri dönüş olmadığını vurguladı.

Üstel, halkın bağışladığı, vergilerden topladıkları yaklaşık 500 milyon TL tutarındaki parayı da okullar için harcayacaklarını, toplamda okullara 1,5 milyar TL harcama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Başbakan Üstel, “Hepsini 2024 yılında birer birer yola koyacağız” dedi.

Çavuşoğlu: Eğitim için güzel, İskele için büyük adım

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, “Bugün burada eğitim için çok güzel bir adım atıyoruz, İskele için çok büyük bir adım atıyoruz” diyerek, çağrılarına kulak vererek ülkenin geleceği için "ben de varım" diyen herkesi selamladığını iletti.

Çavuşoğlu, ülkede 4 yıldır sürdürülen okulların yapılanması, iyileştirilmesi noktasında Muharrem Döveç Ortaokulu’nun özel sektörün yaptığı 8’inci, devletin kazandırdığı 18’inci okul olduğunu kaydetti.

4 okulun da ihale sürecinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu 4 yılda 18 okul zannederim KKTC tarihinde hiç olmadı.” dedi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden sonra ülkede çocukların, öğretmenlerin, çalışanların güvenliğini artırmak noktasında farklı farkındalık oluştuğunu, hükümetin ortaya koyduğu tam gün eğitim vizyonundan hareketle okul altyapılarının eksikliği, okullardaki can güvenliği tartışmalarına kulak vere Döveç ailesinin kampanyaya ilk katılanlardan olduğunu ifade etti.

7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip

Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, Döveç ailesi olarak bugün bir hayali gerçekleştirmiş olmaktan büyük heyecan ve onur duyduklarını ifade etti.

Döveç, eğitimin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda bireyin topluma karşı sorumluluğunu, etik değerleri ve kendine inancını da geliştiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Döveç şu bilgileri paylaştı:

“Okul yaklaşık 43 bin metrekare arazi üzerinde kurulacak ve 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Yeni ortaokul, 24 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 2 fen bilimleri laboratuvarı, 2 teknoloji tasarım odası, müzik odası, spor odası, kütüphane, idari odalar, öğretmenler odası, spor salonu ve konferans salonundan oluşacak.

700 öğrenci kapasiteli okulda, koşu ve yürüyüş parkuru, 10 bin metrekarelik yeşil alan, basketbol, voleybol, tenis ve futbol sahaları yer alacak.

Kafeterya binası ise yemekhaneye dönüştürülebilecek şekilde tasarlandı.”



Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 09:51