Bu rapor çok kötü

Son 11 ayda şiddete maruz kalan ve polise şikayette bulunan kadın sayısı 831 olarak açıklandı.

Bu yıl içerisinde bir kadın cinayete kurban giderken, 423’ü fiziksel, 181’i sözlü şiddete uğradı. Farklı yaş aralığında olan 17 kadın ise cinsel şiddete maruz kaldı.

Polis, 20232 yılı Ocak- Kasım ayları arasında meydana gelen kadına şiddet rakamlarını açıkladı. Yıl içerisinde 831 kadın çeşitli nedenlerden dolayı polise şikayette bulundu.

Polis, 1 Ocak-21 Kasım tarihleri arasında kadına yönelik şiddet kapsamında bir cinayet, 423 fiziksel, 181 sözlü ve 17 cinsel şiddet vakası yaşandığını bildirdi. Polis, 209 kadının da çeşitli nedenlerden dolayı başvuru ve şikâyette bulunduğunu açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı içerisinde, Polis Genel Müdürlüğü'ne yapılan kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ile başvuruların anında değerlendirilerek hassasiyetle soruşturulduğu ve gerekli yasal işlemlerin süratle yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada kadına yönelik şiddet suçlarıyla daha etkin mücadele etmek ve daha hızlı hizmet sunabilmek adına 2018’de Lefkoşa Polis Müdürlüğünde hayata geçirilen “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi”nin 2021’de tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde de faaliyete geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü olarak, kadına yönelik şiddet konularındaki suçlara karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz sıfır tolerans ilkesiyle aynı hassasiyetle devam edecek olup, polise yansıyan şikayetlerin yasalar çerçevesinde değerlendirilerek gerekli yasal işleme gidileceğinden kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

Şiddete karşı mücadele çağrısı

Bu arada Halkın Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Özgül Ezgin, kadına yönelik şiddetin 2023'te hala küresel bir salgın niteliğinde olduğunu ve milyonlarca kadının hayatını derinden etkilemeye devam ettiğini kaydederek, şiddetle mücadele kadınların dünya çapında güçlenmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Ezgin, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” çerçevesinde dünya genelinde kadına yönelik şiddete genel bir bakış sunmayı, yaygınlığını, nedenlerini, olumsuz sonuçlarını ve 2023 yılı için ortaya konan çözümleri inceleyen komite çalışmasının özetini kamuoyu ile paylaştı.

Kadına ve kız çocuklarına şiddetin kıtalara göre yaygınlığı ve bölgelere göre farklılıklarına değinen Ezgin, kadınlara yönelik şiddete dikkat çeken ve yasal değişiklikler ile şiddeti azaltmaya çalışan “#Metoo” hareketine işaret etti.

Ezgin, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin karmaşık olduğunu ve sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik faktörlere bağlı olduğunu belirterek, sebepler arasında şunları sıraladı:

“Cinsiyet eşitsizliği, kültürel ve sosyal normlar, eğitim ve güçsüzlük, ayrımcılık ve ataerkil düzen, aile ve ilişki dinamikleri, medya etkisi, psikolojik faktörler, yasal ve kurumsal engeller, yoksulluk, çatışma/kriz durumları.”

Ezgin, her ne kadar bazı ilerlemeler olsa da kadına yönelik şiddetle mücadelede tutumları değiştirmek, yasaları uygulamak, destek hizmetleri sağlamak, adalete erişimi sağlamak ve kadınların güçlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.