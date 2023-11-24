Kamu-İş’ten TÜK uyarısı

Tuğçe Ülkü AYDIN

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2021 yılından beri mali bütçesinin geçmemesi ve emekçinin yaşadığı mağduriyetler nedeniyle Lefkoşa’da Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) önünde basın açıklaması yaptı.

Ahmet Serdaroğlu açıklamasında, hükümeti ve TÜK’ü yönetenleri son kez uyardıklarını ifade ederek, ay sonuna kadar TÜK’ün bütçesinin geçirilip, sorunların çözülmemesi halinde kurumun geleceği için grev dahil her türlü demokratik eylem haklarını kullanacaklarını vurguladı.

Serdaroğlu, TÜK çalışanlarının yıllardır büyük fedakarlıklarla kurumu ayakta tutmak için çalıştıklarını ifade ederek, gelinen aşamada çalışanların mağdur edildiğini, hak ve menfaatlerinin gasp edildiğini savundu.

Çalışanların terfilerinin yapılmadığını, maaşlarını gününde alamadıklarını belirten Serdaroğlu, ödeneklerin enflasyon karşısında eridiğini söyledi.

Kurumu yönetenlerin, kurumu düşünmeden hareket ettiklerini savunan Serdaroğlu, kendilerinin istediğinin, kurumun hak ettiği şekilde yönetilmesi olduğunu belirterek, açtıkları pankartta da ifade ettikleri gibi “Ne ezilen, ne ezen hakça bir düzen istiyoruz” dedi.

Kurumu yönetenlerin, çalışanları kurumun sorunlarının içine katmaya çalıştıklarını ileri süren Serdaroğlu, bugün hâlâ TÜK çalışanlarının maaşlarını Maliye Bakanlığı mı, yoksa Tarım Bakanlığı’nın mı ödeneceğinin tartışıldığını söyledi.

Eskiden olduğu gibi TÜK’ün ürünlerini çoğaltıp, gelirlerini arttırabileceğine işaret eden Serdaroğlu, bu konuda hükümeti eleştirerek, gelirlerin arttırılarak giderlerin artık tartışma konusu olmaması gerektiğini söyledi.

