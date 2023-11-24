İhbarda bulundu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yabancılara mülk satışı ve kara para konularıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Katıldığı programda konuşan Özersay, konu hakkında Halkın Partisi tarafından defalarca uyarı ve çağrı yapılmasına rağmen hükümetin hiç bir girişimde bulunmadığını savundu, hiçbir resmi rakam, veri ve bilgi açıklamadığını söyledi.

Özersay “Bizimkilerin yabancılara mal satışı konusunda uyanması için illa Türkiye’nin uyarması mı gerekiyor? Bu konuda bu gayrimeşru hükümettekileri ilk kez bir buçuk yıl önce uyardık, daha sonra da aylarca Türkiye ve KKTC medyasında manşet olacak şekilde açıklamalar yaptık. Buradakilerin gözü görmüyor mu? Kulağı duymuyor mu? Türk Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan haklı olarak KKTC’nin ayrı bir devlet olduğunu yabancıların KKTC’de mal almaları konusundaki gözlemlerini KKTC yetkilileriyle paylaştıklarını söylemekle yetiniyor ama buradan anlıyoruz ki Türkiye adım atılmasını talep etmiş, uyarmış ama bu ana kadar herhangi bir adım atılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın konuyu takibe almasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bu konuyu dile getirmeden de önce son iki yıldır bu konuyu dile getirdik, Meclis’te o dönemki hükümete düzenleme yapılması için çağrı yaptık. Meclisteyken yaptığım kapsamlı bir konuşmada bu konuyla ilgili yasalara düzenlemeler getirilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunduk. Türk medyasında manşetlerde yer aldı ve son üç aydır ülkemizde gündeme oturmasını Halkın Partisi olarak sağladık” dedi.

“Lüks araç ve mülk alımı…”

Silah ticareti, uyuşturucu, insan ticareti ve yasa dışı sanal betten kazanılan suç geliri olarak isimlendirilen bu paranın aklanması için çeşitli yöntemlerin olduğunu belirten Özersay şöyle devam etti:

“Bu paralar ya lüks araç ya da mülk alım satımıyla yasal şekle sokulmaya çalışılıyor. Suç gelirleri kaynağı sorulmadan buraya geliyor ve bu tarz alımlar yapılarak daha sonra satılarak kaynak yaratılıyor ve para yasal hale getirilmiş oluyor. Soran olduğu zaman da araba sattım, mülk sattım bu geliri elde ettim diyorlar. Halkın Partisi olarak uzun süredir bunun ciddi bir tehlike olduğunu söylüyoruz. Ortada bir risk var mı anlayabilmek için bilimsel temelde konuşmak gerekiyor. Devlet çıkıp şeffaf bir şekilde hangi ülke vatandaşına ne kadar mal sattığını, hangi bölgelerde satıldığını açıklaması gerekiyor.”

