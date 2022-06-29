Duyarlılık çağrısı

Deniz kaplumbağalarının ve doğanın korunmasına yönelik toplum bilincini artırmak hedefi ile faaliyetlerine devam eden Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, Mayıs ayında başlayan yuvalama sezonu kapsamında, yuvalardan ilk yavru çıkışlarının çok yakında başlayacağını duyurdu. Yavru deniz kaplumbağalarının yuvalardan çıkışlarının başlamasıyla, sahilleri kullanan kişilerin dikkatli ve duyarlı davranmalarının yavruların denize ulaşmasında oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Merkez, yaptığı yazılı açıklamada bu konuda özellikle dikkat edilmesi gereken konuların altını çizdi.

Kara: Halsiz olduğu fark edilen yavrular merkeze bildirilmeli

Yavru deniz kaplumbağalarının yakında yuvalardan çıkmaya başlayacağını belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, yavruların yuvadan çıktıklarında ay ışığını ve dalga sesini takip ederek denize ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Yapay ışıklar sebebi ile yönlerini şaşırarak şehir merkezlerine doğru ilerleyebilecekleri uyarısında bulunan Kara, bu dönemde hem kumsal alanlarda hem de yakınlarındaki yerleşkelerde yavru kaplumbağalara denk gelme olasılığımızın da yüksek olduğunu ifade etti. Kara: “Yolunu kaybetmiş bir deniz kaplumbağası ile karşılaştığınızda onu en yakın deniz kenarında, yarı ıslak kum seviyesinde bırakabilir ve denize ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Yavru kaplumbağa yuvadan ilk çıktığında üzerinde yoğun bir koku olur ve bu koku avcılar için oldukça cezbedicidir. Bu nedenle doğrudan denize bırakmak uygun değildir. Kumda bir süre sürünürken o kokuyu kaybetme fırsatı bulup henüz düşmemiş olan göbek bağı da kuruyup düşebilir” dedi. Yavru kaplumbağaların denize ulaşabilmesinin önemine dikkat çeken Kara: “Özellikle gündüz saatlerinde halsiz olduğu fark edilen bir yavru görüldüğünde, 0533 839 95 95 numaralı Meritta ihbar hattına bildirilmesi, genel sağlık kontrollerinin yapılabilmesi ve hayatta kalabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır” dedi.

Ertunç Hoca, Fatih Kaptan ve Esentepe özgürlüklerine uğurlandı

Merkez’den yapılan açıklamada yavruların yuvadan çıkmasının heyecanlı bekleyişinin yanı sıra 3 deniz kaplumbağasının daha tedavi edilerek yeniden denizle buluşturulmasının mutluluğunu yaşadıkları belirtildi.

Fehmi Büyükkal tarafından bulunan ve Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçıklar Birliği Başkanı Ertunç Birinci’nin ismi verilen yavru yeşil deniz kaplumbağası, akciğer enfeksiyonu tedavisinin ardından geçtiğimiz Cumartesi Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin kumsalında gerçekleştirilen etkinlikle mavi sulara uğurlandı. Balıkçı Lokman Kahveci tarafından bulunarak Fatih Kaptan ve Esentepe isimleri verilen iki deniz kaplumbağası ise eski sağlıklarına kavuşmaları sonrasında kurtarıcılarının eşliğinde Yeni Erenköy’den doğal yaşam alanlarına uğurlandılar. Ertunç Hoca, Fatih Kaptan ve Esentepe ile birlikte Meritta’nın bugüne kadar sağlığına kavuşturup mavi sulara uğurladığı deniz kaplumbağası sayısı 55’e ulaştı.

