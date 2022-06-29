‘Taşdeğirmen’ AB’de satışta

İbrahim DİRAN

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga, Avrupa Adalet Divanı (ABAD) kararlarından sonra ilk kez işlenmiş bir ürünün AB’ye gümrüksüz satıldığını açıkladı.

TAK’a konuşan Tulga, dün ilk kez gümrükten muaf EZKOOP’un “Taşdeğirmen” markasıyla Güney Kıbrıs’a zeytinyağı ihracatı yaptıklarını belirtti ve “ABAD kararlarından sonra ilk kez işlenmiş bir ürün AB’ye gümrüksüz ihraç etmiş olduk” ifadelerini kullandı.

Yeşil Hatta yapılan son düzenlemelerden önce ham meyve ve sebze dışında balın Güney Kıbrıs’a geçirilen tek işlenmiş gıda ürünü olduğuna işaret eden Tulga, “Yeşil Hatta yapılan son düzenlemelerle AB ülkelerine gönderilecek ürünler için gümrük muafiyeti kazanılmış oldu” dedi.

Tulga, “Bu gelişme bize gösterdi ki dünyada herhangi bir toplumdan farkımız yok. Yapmak istersek olur. Söz konusu ürünler aranan özellikli ürünlerdir, henüz hazır piyasalara dahi ulaşmadık, Avrupa Birliği ülkelerindeki firmaların yanında Güney’den şirketlerden de talepler geliyor” şeklinde konuştu.

Türkiye üzerinden pazarlama…

Türkiye üzerinden ihracat yapılması ile ilgili de Tulga, “Türkiye üzerinden de ihracat yapmanın yollarını denedik, ama böyle yapınca araya bir aracı daha girmiş oluyor. Onun için direk olarak pazarlamak zorundayız” şeklinde konuştu.

AB ülkelerine narenciye ihraç edilememesinin sebebiyle ilgili olarak da Tulga, “Organizasyon yapmadık, çalışmadık” dedi.

Bir dönem 8,5 milyon bitkisel ürün ihracatı yapıldığının anımsatılması üzerine Tulga, Arap ülkelerine gönderilen süt ürünleri dışında döviz getirici bitkisel ürün ihracatının yok denecek kadar az olduğunu, narenciye ihracatının ise TL üzerinden yapıldığının altını çizdi.

Aytaç: Ambalaj ve kalite standartları yakalanmalı

ABAD kararlarıyla gelen sağlık belgesi sorununa da uluslararası akreditasyonu bulunan laboratuvarlardan alınacak belge ile çözüm getirildiğini ifade eden EZKOOP Genel Sekreteri Ersun Aytaç, 2019 ve 2020’de uluslararası akreditasyonu olan laboratuvardan, pestisit olmadığını ve asit oranının standart olduğu gösteren analiz sonucu ile birlikte Mağusa limanından Avustralya ve İngiltere’ye zeytinyağı ihracatı yaptıklarını kaydetti.

AB ülkelerine ihracat için gerekli olan koşullara da değinen Aytaç, ambalaj ve kalite standartlarının yakalanması gerektiğini, EZKOOP’un halihazırda ihraç ettiği ürünlerde bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

KTSO: Mücadele zaferle sonuçlandı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yeşil Hat Tüzüğü altında ilk zeytinyağının Güney Kıbrıs’a ihraç edildiğini açıkladı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “KTSO'nun yıllardır hakkı olan için verdiği haksızlık mücadelesi zaferle sonuçlandı. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne bugün geçilerek ilk kez Güney’e zeytinyağı satışı gerçekleşti.

120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağı Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gönderildi. Ayrıca, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürün de numune olarak Güney Kıbrıs’a yollandı.

Bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacaktır” denildi.