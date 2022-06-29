Yerinde uyarı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yeni öğretim yılı öncesi okulların eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere araştırma yaptığını ve okulların eylülde sorunsuz açılması için bugünden çalışmaya başlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Ortaya çıkan sonuçların, kamusal eğitime verilen önemin yeniden gözden geçirilmesinin, eğitime daha fazla bütçe ayrılmasının ve öğrencilerle öğretmenlere daha fazla yatırım yapılmasının elzem olduğu vurgulanan raporun birinci bölümünde okulların mevcut durumunun fotoğrafı çekilip ihtiyaç analizi yapıldı. İkinci bölümde ise eğitime Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerle karşılaştırmalı olarak istatistiksel bir bakış ortaya kondu.

KTÖS, araştırma sonuçlarıyla ilgili rapor hakkında bilgi vermek amacıyla dün basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş bir konuşma yaptı. KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı ise raporun özetini aktardı.

Maviş: Bir rapor hazırladık

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eylül ayında yine okullar, öğretmensiz, altyapısız, okul yöneticisiz açıldı haberlerini görmemek için derslerine çalıştıklarını, ihtiyaçları bilimsel olarak belirlediklerini ve bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Maviş, konuşmasında, ülkede örgütsüz yapılarda güvencesiz olarak çalıştırılan öğretmen ve diğer sınıfların sorunlarına dikkat çekti, sendika üyesi olan akademisyenlerin çeşitli bahanelerle görevlerinden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Maviş özel okullarda çalışan akademisyenlerle öğretmenlerin daha iyi koşullarda çalışmaları, hak ve özgürlükleri için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Maviş’in konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı tarafından raporun özeti aktarıldı.

Kamu okullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ının KKTC vatandaşı olmadığı, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullara en az 45 farklı ülkeden öğrenci devam ettiği kaydedilen rapora göre, ilköğretime bağlı okulların yarısının yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Raporda, “Okulöncesi ve ilkokullar için ivedilikle bu alanda bir eğitim programı geliştirilmeli, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıfları açılmalı ve alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmelidir” denildi.

