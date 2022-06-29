İlişkiler ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Meclisten verilen bilgiye göre, bu kapsamda dün gece Ankara’ya giden heyet dün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.

Burada heyet Başkanı Resmiye Canaltay tarafından mozoleye çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Canaltay Başkanlığındaki heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesine geçti.

Dostluk Grubu Başkanı Canaltay, burada Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Heyette UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ile Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, YDP Milletvekili Talip Atalay ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat yer alıyor.

Heyetlerarası toplantı yapıldı

Resmi temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, toplantıda ilk sözü Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem aldı.

Orhan Erdem konuşmasında, “ortak kaderi paylaşan iki halk olarak aynı şeylere üzülüp ayni şeylere mutlu oluyoruz” dedi. Kıbrıs Davası’nın Türkiye için Milli bir dava olduğunu, TBMM’nin de bu milli davada tüm partileri ile birlikte hareket etme kabiliyetinde olduğunu aktaran Erdem; Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza, fikir ve gönül birliği içerisinde olduğunu ve Kıbrıs Türküne sahip çıkma adına TBMM’nin iradesinin her zaman Kıbrıs Türklerinin yanında olacağını belirtti.

Grup Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise yaptığı konuşmasında, “sizlere KKTC’yi anlatmama gerek yok. Sizler zaten her fırsatta yanımızda olan dostlarımızsınız” dedi.

Oktay tarafından kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi'nin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu" heyeti Ankara’da temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından kabul edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılan görüşme 45 dakika sürdü.

Şentop, başarı diledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) davetiyle Ankara’da temaslarda bulunan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Meclisi’ne çalışmalarında başarılar diledi. Mustafa Şentop konuşmasında Kıbrıs meselesinin TBMM’de tüm partilerin üzerinde tam bir mutabakat sağladığı, partiler üstü, milli bir mesele olduğunu vurguladı. Şentop, “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünüz tescil edilmedikçe müzakereler başlayamaz. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumu bellidir. Gerek Türkiye’nin gerekse KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerine Türkiye sonuna kadar sahip çıkacaktır” dedi.

