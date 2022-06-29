Güzelyurt hareketlendi

Güzelyurt Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 44. Güzelyurt Portakal Festivali başladı. Bu yıl “Biz Yeniden Birlikteyiz” sloganıyla yapılan festival, 3 Temmuz’a kadar devam edecek.

Güzelyurt Festival Parkı Amfi Tiyatro’da yer alan açılış töreni, dans gösterileriyle başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konuşmasında, pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukları bir nebze olsun unutturmak ve kentin bir markası olan festivali sürdürülebilir kılmak amacıyla böyle bir organizasyona imza attıklarını belirterek, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festivalin, ülke ve bölge tanıtımına katkı koyduğuna inanç belirten Özçınar, ülkede ve bölgede yaşanan olumsuzluklardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Konuşmaların ardından festival açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Festivalde, stantlar kurularak, çeşitli yiyecek, içecek ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

3 Temmuz’a kadar devam edecek festivalde, her akşam etkinlikler düzenlenecek.

