İnceleme yapılıyor

Lefkoşa’da müdür olarak çalıştığı köklü bir şirkette, sahte ödeme onay belgeleri düzenleyerek 99 milyon TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan B.D. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı zanlı hakkında 6 gün ek süre alınırken, banka hesaplarının mercek altına alındığı açıklandı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde müdür olarak çalışan zanlının 2026 yılı içerisinde şirketin aylık ödeme onay belgelerini İstanbul’da bulunan merkeze e-posta yoluyla göndererek onay aldıktan sonra söz konusu belgeler üzerinde ekleme yapmak suretiyle sahtelediğini belirtti.

Polis, zanlının sahtelediği ödeme onay belgelerini kullanarak şirketin Lefkoşa’da bulunan bir bankanın hesaplarından başka hesaplara para aktarılmasını sağladığını kaydetti.

Polis, zanlının bu yöntemle toplam 99 milyon 374 bin TL çaldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturma kapsamında zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini belirten polis, elektronik cihazlar üzerinde inceleme yapılacağını söyledi. Polis, zanlının işlem yaptığı Türkiye’deki bankadan evrak temin edildiğini ve inceleme yapılacağını söyledi. Zanlının banka hesaplarına tedbir konulacağını kaydeden polis, gerekli yazışmaların yapıldığını açıkladı. Polis memuru, meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirterek soruşturma kapsamında incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının hesap hareketlerinin de inceleneceğini belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.