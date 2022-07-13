Özgün müziğin sevilen ismi Volkan Konak, Girne’nin gözde otellerinden Merit Park’ta sahne aldı. Bayram dolayısıyla verdiği konserle konukları coşturan Konak, albümlerindeki en güzel parçaları seslendirdi.

Sahnede yaptığı konuşmada “Hepimiz aynı gemideyiz. Sevgi gemisindeyiz. Buraya gelerek beni onurlandırdınız. Bayramınız kutlu olsun” diyen Volkan Konak, konserde ilk olarak Cem Karaca’nın Dadaloğlu parçasını seslendirdi.

Kendisine ait Efulim, Mimoza, Aleni Aleni, Yarim Yarim gibi sevilen şarkılarını da söyleyen Konak, yaptığı espriler, anlattığı fıkralarla geceye ayrı bir renk kattı.

Konak, konser esnasında konuklar arasında bulunan başarılı müzisyen Ekin Uzunlar’ı sahneye davet etti. Uzunlar Hüznün Gemileri parçasını seslendirdi.

