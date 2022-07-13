banner556

Yüzükleri Erdoğan taktı

14 yıl önce eşinden ayrılan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Havva Hümeyra Şahin’le nişanlandı

Yüzükleri Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlilik kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, ilerleyen günlerde dünyaevine girecek.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sürücü tutuklandı
Sürücü tutuklandı
  1. TÜRKİYE

banner456

banner465