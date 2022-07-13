Yüzükleri Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlilik kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, ilerleyen günlerde dünyaevine girecek.

