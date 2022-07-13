Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlilik kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, ilerleyen günlerde dünyaevine girecek.
Yüzükleri Erdoğan taktı
14 yıl önce eşinden ayrılan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Havva Hümeyra Şahin’le nişanlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlilik kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, ilerleyen günlerde dünyaevine girecek.
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