Sürücü tutuklandı

İstanbul Şişli'de feci bir scooter kazası meydana geldi. Olayda bir aracın çarptığı 23 yaşındaki scooter kullanıcısı Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 00.10 sıralarında, Halaskargazi Caddesi'nde meydana geldi. H.A.'nın kullandığı otomobil, scooterla cadde üzerinde seyir halindeki Dilara Gül isimli kadına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gitti. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti.

Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Dilara'nın dansçı olduğu öğrenildi.

Dilara Gül'e otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan H.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Taksirle öldürme suçundan tutuklanan sürücünün, polise verdiği ilk ifadesinde 'scooterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenildi.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Dilara Gül, Maltepe'de düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe Mimar Sinan Camii'nde Dilara Gül için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı için camide toplananlar gözyaşı döktü Dilara Gül'ün babası Arif Gül kızının naaşının başından ayrılmadı. Dilara Gül'ün amcaları ve kardeşi tabutu başında, taziyeleri kabul etti. Dans okulundan arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Dilara Gül'ün naaşı Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere götürüldü.

"Dansıyla burs almıştı, bir ay sonra ABD'ye gidecekti"

Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya, "Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. Bir ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu. Gerçekten sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Çok erken yaşta canlar kayboluyor. Belki de bir anlık dikkatsizlik yüzünden gencecik, bir dünya hayali olan, o hayalleri için savaşan bir genç kızımız aramızda değil" dedi.

