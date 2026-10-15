Kuralları hiçe saydı

Ömer KADİROĞLU

Lapta- Alsancak bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz olduğu ve kullandığı aracın seyrüsefer ruhsatı ile muayenesinin bulunmadığı tespit edilen K.T., alkollü araç kullandığı şüphesiyle kendisinden nefes örneği istenmesine rağmen testi reddetti. Taş duvara çarparak durabilen aracın karıştığı kazada toplam 100 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, Girne Kaza Mahkemesi’nde verdiği ifadede, zanlının yönetimindeki araçla seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek taş duvara çarptığını ve durduğunu aktardı.

Polis memuru, kaza sonucu araçta yaklaşık 70 bin TL, taş duvarda ise 30 bin TL hasar oluştuğunu belirterek toplam hasarın 100 bin TL olduğunu mahkemeye bildirdi.

Ukrayna uyruklu zanlının polis tarafından yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğunun, kullandığı aracın ise seyrüsefersiz ve muayenesiz olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, kazaya karışan aracın zanlının mülkiyetinde olmadığını da belirtti.

Polis, alkollü araç kullandığından şüphelenilen zanlıdan nefes örneği istendiğini, ancak zanlının hem Lapta Polis Karakolu’nda hem de Girne Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünde test yaptırmayı reddettiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar tutuksuz kalmasına karar verdi.