Umut Tütüncü başkanlığa aday

Ülke kuaförlük sektörünün geleceği açısından önem taşıyan Kıbrıs Türk Güzellik Uzmanları ve Tırnak Teknisyenleri Birliği Genel Kurulu, 22 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sektörün temsil gücünün artırılması ve meslektaşlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önem taşıyan genel kurulda, ülkenin seçkin kuaförlerinden Umut Tütüncü de aday olarak yer alacak.

Mesleki birikimi ve sektöre yönelik hedefleriyle dikkat çeken Tütüncü’nün adaylığı, kuaförlük camiasında yeni dönem beklentilerini de beraberinde getiriyor.

Kuaför Umut Tütüncü’nün adaylığı, sektörde ortak akıl, dayanışma ve gelişim odaklı bir yönetim anlayışına yönelik beklentiler çerçevesinde şekilleniyor.

22 Ekim’de gerçekleştirilecek genel kurulda üyelerin vereceği karar, Kuaförler Birliği’nin yeni dönem yol haritasının belirlenmesinde de etkili olacak.