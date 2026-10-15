Cezaevine gönderildi

Ömer KADİROĞLU

Girne Askeri Hastanesi’nde görevli doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan E.L. mahkemeye çıkarıldı. Benzer suçlardan mahkûmiyeti ve askıda dosyaları bulunduğu belirtilen zanlının, yargılanıncaya kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verildi.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, soruşturma kapsamında alınan ifadede, zanlının alkollü şekilde Girne Askeri Hastanesi’ne gittiğinin ve çocuğunun tedavi edilmediği gerekçesiyle görevli doktora saldırdığının belirtildiğini kaydetti. Doktorun yapılan kontrolünde kollarında morluklar tespit edildiğini belirten polis, söz konusu bulguların rapor altına alındığını ifade etti.

Polis memuru, ülkede turist olarak bulunan zanlının 19 Eylül’de 60 günlük aile ziyaret vizesiyle giriş yaptığını mahkemeye aktardı. Zanlının “Sarhoşluk” ve “Ciddi Darp” suçlarından birden fazla askıda dosyası bulunduğunu belirten polis, 25 Şubat 2026 tarihinde de benzer bir suçtan mahkûm olduğunu söyledi.

Soruşturma memuru, zanlının şiddete meyilli olduğunu ileri sürerek tutuksuz yargılanması halinde yeniden benzer suçlar işleyebileceğini bellirtti. Polis, zanlının davaları görüşülünceye kadar 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, suçlamaların ciddiyetini dikkate alarak zanlının yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

