Krize girdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’nda metamfetamin türü uyuşturucuyla yakalanınca krize giren, 8 gündür Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi gören Kıbrıslı Rum D.D., mahkemeye çıkarıldı. Yapılan kan analizinde AIDS hastası olduğu tespit edilen zanlı 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru; 5 Ekim 2026 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’ta sakin D.D.’nin PTK 590 plakalı araçla KKTC’ye giriş yapacağı sırada üzerinde yapılan aramada 3 gram 236 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, 6 Ekim 2026 tarihinde zanlının mahkemeye sevk edildiği sırada krize girmesi nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisine götürüldüğünü ve yapılan muayenenin ardından hastaneden ayrılmasının uygun olmadığının öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını kaydetti. Polis, zanlının gıyabında mahkemeden bir gün ek süre alındığını da söyledi.

Polis, 8 Ekim 2026 tarihinde zanlının yoğun bakım servisinde takip ve tedaviye ihtiyaç duymadığının belirlendiğini, taburcu edilmeden önce psikiyatri uzmanı tarafından yapılan muayenesinde zanlının taburcu olmaya uygun olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Polis, 9 Ekim 2026 tarihinde zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Barış ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülerek psikiyatri doktoru tarafından muayene edildiğini, genel durumu iyi olduğundan yatarak tedavi görmesine gerek olmadığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, ayrıca yapılan kan testinde zanlının HIV pozitif olduğunun belirlendiğini ve ilaç kullandığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Güney Kıbrıs vatandaşı olan zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.