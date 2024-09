Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak: Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. Tatar, "Guterres'e yeni müzakere sürecinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınması ile mümkün olabileceğini söyledim" dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Tatar'ın Guterres ile yaptığı görüşme, KKTC saatiyle 18.30'da başladı.

Görüşme sonrası Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’e yeni sürecin ancak egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tanınması ile mümkün olabileceğini aktardı.

Ersin Tatar, Güney Kıbrıs ile her iki tarafın da faydasına olacak konularda işbirliğini geliştirmek için hazır olduklarını belirtti.

Tükenmiş ve geçersiz temeller üzerinde müzakerelerde ısrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tatar, "Genel Sekretere müzakereli bir çözüme olan bağlılığımı yineledim. İki tarafın eşitliğe dayalı ve iki taraf için karşılıklı yarar sağlayan farklı konularda nasıl işbirliği yapabileceğine dair görüşlerimi ortaya koydum" dedi.

Müzakerelerin tükenmiş federal temelin unsurlarını içermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki halkın, iki devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rumların baskı ve engellemeleri arttırdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere sürecinin, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesiyle sağlam bir temel oluşturabileceğini belirtti.

Baskıcı davranışlar ortaya koyuyor

Bu toplantının öze ilişkin unsurları içermeyeceğine, resmi bir müzakere olmayacağına ve elbette tükenen federal temele ilişkin unsurları içermeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraf arasındaki güveni zedeleyen engelleyici politikaları da ele aldıklarını söyledi.

“Kıbrıs Rum liderliği şu anda baskıcı davranışlar ortaya koyarak, yatırımcıları tutuklamakta, yüksek öğrenim kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya ve turizm acentelerinin KKTC'ye tur düzenlemelerini engellemeye çalışmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin Kıbrıs Türk ekonomisini yok etmeyi hedeflediğine işaret etti. “Bu durum sadece adada yaşayan halklar arasındaki iletişime zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda sonuç odaklı diyalog için uygun bir atmosfer yaratma çabalarını da yok etmektedir” diye konuştu.

Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkına yönelik insan hakları ihlallerinin sona erdirmesinin ve son 60 yıldır Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı ve haksız izolasyonun kaldırılmasının zamanının geldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Özellikle gençlerimiz için umut olmaya hazırız. Mücadelem, halkımın temel insan haklarını geri alması içindir ve bu uğurda, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim” dedi.

New York'ta önemli buluşma

Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu New York'ta bir araya geldi.

TC Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York’ta Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştüğü bildirildi.