Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak: Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı. Tatar, "Guterres'e yeni müzakere sürecinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınması ile mümkün olabileceğini söyledim" dedi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Tatar'ın Guterres ile yaptığı görüşme, KKTC saatiyle 18.30'da başladı.
Görüşme sonrası Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres’e yeni sürecin ancak egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tanınması ile mümkün olabileceğini aktardı.
Ersin Tatar, Güney Kıbrıs ile her iki tarafın da faydasına olacak konularda işbirliğini geliştirmek için hazır olduklarını belirtti.
Tükenmiş ve geçersiz temeller üzerinde müzakerelerde ısrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tatar, "Genel Sekretere müzakereli bir çözüme olan bağlılığımı yineledim. İki tarafın eşitliğe dayalı ve iki taraf için karşılıklı yarar sağlayan farklı konularda nasıl işbirliği yapabileceğine dair görüşlerimi ortaya koydum" dedi.
Müzakerelerin tükenmiş federal temelin unsurlarını içermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta iki halkın, iki devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.
Rumların baskı ve engellemeleri arttırdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere sürecinin, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün teyit edilmesiyle sağlam bir temel oluşturabileceğini belirtti.
Baskıcı davranışlar ortaya koyuyor
Bu toplantının öze ilişkin unsurları içermeyeceğine, resmi bir müzakere olmayacağına ve elbette tükenen federal temele ilişkin unsurları içermeyeceğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraf arasındaki güveni zedeleyen engelleyici politikaları da ele aldıklarını söyledi.
“Kıbrıs Rum liderliği şu anda baskıcı davranışlar ortaya koyarak, yatırımcıları tutuklamakta, yüksek öğrenim kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya ve turizm acentelerinin KKTC'ye tur düzenlemelerini engellemeye çalışmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderliğinin Kıbrıs Türk ekonomisini yok etmeyi hedeflediğine işaret etti. “Bu durum sadece adada yaşayan halklar arasındaki iletişime zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda sonuç odaklı diyalog için uygun bir atmosfer yaratma çabalarını da yok etmektedir” diye konuştu.
Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkına yönelik insan hakları ihlallerinin sona erdirmesinin ve son 60 yıldır Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı ve haksız izolasyonun kaldırılmasının zamanının geldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Özellikle gençlerimiz için umut olmaya hazırız. Mücadelem, halkımın temel insan haklarını geri alması içindir ve bu uğurda, bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim” dedi.
New York'ta önemli buluşma
Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu New York'ta bir araya geldi.
TC Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York’ta Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştüğü bildirildi.
GARANTİ ANTLAŞMASI (Zürich,11 Şubat 1959)
Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer taraftan Yunanistan, İngiltere ve Türkiye,
1. Anayasanın esas maddeleri ile kurulan ve düzenlenen Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin tanınması ve devamının kendi ortak yararları gereği olduğunu dikkate alarak.
2. Sözü edilen anayasa ve oluşturulan duruma saygı gösterilmesini güvence altına alacak işbirliğini arzulayarak, aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlardır.
MADDE 1.
Kıbrıs Cumhuriyeti, kendi bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini devam ettirmeyi ve anayasaya saygıyı güven altına almayı üstlenir. (taahhüt eder)
Kıbrıs Cumhuriyeti, ayrıca tümüyle veya bir bölümüyle herhangi bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik bütünleşmeye girmeyeceğini taahhüt eder. (sorumluluğunu yüklenir)
Kıbrıs Cumhuriyeti, bu maksatla adanın gerek birleşmesini, gerekse taksimini doğuracak doğrudan doğruya (direkt olarak) veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardımcı ve teşvik edici tüm hareketleri yasaklar.
MADDE 2.
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1’nci maddede belirtilen taahhütlerini kaydederek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü, güvenliğini ve anayasanın temel maddeleri ile oluşan durumu (state of affairs) tanırlar ve garanti ederler.
Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diğer herhangi bir devlet ile gerek birleşmesini. gerekse Ada’nın taksimini doğrudan doğruya, veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardım ve teşvik edici bir amacı olan tüm hareketleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler.
MADDE 3.
Bu Antlaşma hükümlerinin herhangi birinin ihlali (çiğnenmesi) halinde Yunanistan, Türkiye ve İngiltere bu hükümlere saygıyı sağlamak için gerekli girişimlerin yapılması ve önlemlerin alınması maksadıyla aralarında danışmalarda bulunmayı üstlenirler.
Üç garantör devletten biri, birlikte veya birbirlerine danışarak (işbirliği halinde) hareket etmek olanağı bulunmadığı taktirde, bu antlaşmanın oluşturduğu durumu (state of affairs) münhasıran yeniden oluşturmak gayesi ile hareket etmek hakkını korumaktadırlar.
MADDE 4.
Bu antlaşma imza edildiği gün yürürlüğe girecektir.
Yüksek Akit Taraflar, Birleşmiş Milletler Şartının (charter) 102’nci maddesi hükümlerine uygun olarak bu antlaşmayı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine en kısa sürede kaydettirmeyi üstlenirler.