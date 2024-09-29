7 gün hücrede

Rum polisi, perşembe günü Larnaka Havalimanı’nda 61 yaşındaki Macar bir kadını KKTC’deki eski Rum malları üzerine yapılmış konutların satışına karışmak suçlamasıyla tutukladı. Adı açıklanmayan kadın hakkında 7 gün tutuklama emri alındı.

Politis gazetesine gör; Macar kadın, Larnaka Havalimanı’na varışında pasaport kontrolü sırasında, adı Rum Yönetiminin hazırladığı, KKTC’deki eski Rum mallarının “yasadışı kullanılmasına karışanlar” listesinde olduğu için tutuklandı.

Habere göre, Macar kadının eski Rum malları üzerine inşa edilmiş ev ve apartman dairelerinin satışını yaptığına inanan Rum polisi şu anda, satış işlerini münferit mi yoksa KKTC’deki aracılar ya da şirketler ile iş birliği içerisinde mi yaptığını araştırıyor.

Fileleftheros ise tutuklanmasının ardından bazı kişisel eşyalarına el konulan Macar kadının durumunun Rum makamlarınca halen kovuşturulmakta olan üç dava ile herhangi bir bağlantısı olmadığını kaydetti.

Polis sözcüsü Christos Andreou da yaptığı açıklamada, 61 yaşındaki kadının geçen Perşembe günü Kıbrıs'a vardığında Larnaka havaalanında tutuklandığını söyledi.

Andreou, “Kadın hakkında başkalarına ait taşınmaz mallarda suç, gasp ve dolandırıcılık amaçlı komplo kurma, yani kuzeydeki Kıbrıslı Rum mülklerinin gasp edilmesi davalarıyla ilgili tutuklama emri vardı” dedi.

Andreou, mahkemeye çıkarılan kadına karşı deliller ortaya çıkarıldığını söyledi. Andreou, bunun başka hiçbir davayla bağlantısı olmayan yeni bir dava olduğunu belirtti.

