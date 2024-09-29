Esnaf iş yapamıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 1990 yılında faaliyete geçen otobüs terminaline son 30 yılda bakım yapılmadı, binalara tek bir çivi bile çakılmadı. Kabaran sıvalar döküldü, kolonlar yıkılmaya başladı. Kentin göbeğindeki şehrin tek otobüs terminali bakımsızlık ve ilgisizlikten dökülürken, işsiz yapamayan esnaf teker teker kepenk indiriyor.

Sadece perşembe günleri kurulan açık pazar sayesinde terminalde yoğunluk yaşanırken, onun dışındaki günlerde otobüs dahi uğramıyor.

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar tümü açık olan dükkanlarda işlerin iyi olduğunu belirten esnaf, her geçen gün işlerin kötüye gittiğinden yakındı. Esnaf sadece perşembe günleri bölgeye kurulan pazar sayesinde terminalde hareketlilik yaşandığını dile getirdi. Ekmek parasını çıkarmak adına dükkanını açık tutmak için çabaladıklarını belirten esnaf yetkililere seslenerek otobüs terminaline acilen el atılması için çağrıda bulundu. Terminale artık tek bir otobüsün bile gelmediğini ifade eden esnaf, iflasın eşiğine geldiklerini söyledi.

Ne dediler…?

Uğur Ramazanoğlu

“Terminalde maalesef hiç insan kalmadı, tüm esnafın işi neredeyse bitti. Eski günleri mumla arar olduk. Sadece perşembe günleri kurulan pazar sayesinde haftanın bir günü burası kalabalık oluyor. Onun haricinde bomboş, dükkanlar bakımsızlıktan yıkılmak üzere, zaten birçok dükkanda kapanmış durumda. 1990 yılında terminal açıldı açılalı hiç bu kadar kötü olmamıştı. Eskiden burası cazibe merkeziydi, şimdi ise otobüs bile gelmiyor. Sadece adı terminal, artık buradan otobüs bile kalkmıyor.”

Engin Nizamoğlu

“Terminale gelen müşteri yetersiz kalıyor. Bunun nedeni terminalin artık sadece otopark olarak kullanılmasıdır. Tüm esnaflar bırakın kendine yetecek geliri, sigortalarını dahi karşılayabilecek gelir elde edemiyorlar. Zaten dükkanların yüzde 80’i kapanmış durumdadır, eski belediye başkanlarından Kemal Çelik döneminde yani 1990’lı yılların başında bugüne kadar terminale bakım yapılacağı ve orta bahçenin üst kısmının kapatılacağı söylendi ancak 30 yıldır terminal ile kimse ilgilenmedi ve her geçen gün kaderine terk edildi.”

Köksal Çebi

“Terminalin durumu içler acısı, binalar dökülüyor, kendi imkanlarımızla tadilat yapıyoruz kısa süre sonra yine dökülüyor. Terminalin acilen sağlam bir yenilenmeye ihtiyacı var, 30 yıldır terminal ile kimse ilgilenmiyor.”

Ahmet Gülten

“Binalar bakımsız durumda, yenileneceği söylendi, umutla binaların yenilenmesini bekliyoruz. Bunun dışında temizlik konusunda bir sıkıntımız yok, belediyemize bu konuda teşekkür ederiz, ancak binaların yenilenmesi elzemdir.”

Aydoğan Yılmaz

“Şu an terminalde bir kira belirsizliği de vardır. Kiralar fahiş bir biçimde yükseltildi, aylık cüzi bir kira ödenirken, yüzde 200 zam ile 5 bin TL civarına geldi. Bunun daha da yükseleceği söyleniyor, bunun dışında restoran ruhsatı olmayan bazı işletmelerin yemek çorba vb. satması, ruhsatı olan benim işlerimi engelliyor. Bunun denetlenmesi gerekir, temizlik konusunda belediyemizden bir şikayetimiz yok, belediye ekipleri buranın temizlik ve bakımını her gün yapıyor.”