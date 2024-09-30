Beyrut’a bomba yağdırdı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından İsrail, Lübnan’ı hedef almaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, dün sabahın erken saatlerinde Beyrut’un Dahiye bölgesi ve Sur kentine yoğun hava saldırıları düzenledi. İsrail’in ağır bombardımanı devam ederken çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı. İsrail, Hizbullah’ın önemli isimlerinden Nebil Kauk’un bu saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı. Hava saldırısıyla öldürülen Nasrallah’ın cenazesi enkazdan çıkarılırken, cenaze törenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Lübnan’dan ateşlenen beş roket ise İsrail'in kuzeyindeki açık alanlara düştü. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ateş altındaki ülkede bir milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Hava saldırıları yangına neden oldu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ve Lübnan arasındaki karşılıklı ateş dün de devam etti.

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Beyrut'un Dahiye bölgesi, Sur kenti ile ülkenin güneyi ve doğusundaki bazı bölgelere yoğun saldırılar düzenledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlenen saldırılar sonucunda yangınlar çıktı.

İsrail, önceki gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Hizbullah’ın üst düzey isimlerinden Nebil Kauk’un öldürüldüğünü açıkladı.

Nasrallah’ın cenazesi enkazdan çıkarıldı

Beyrut’ta İsrail saldırıları sürerken, Nasrallah’ın cenazesi enkazdan çıkarıldı.

Cenaze törenine ilişkin henüz bir planlama bulunmuyor.Cenaze töreni için gözler Nasrallah’ın ailesi ve Hizbullah’tan yapılacak açıklamaya çevrildi.

Göç edenlerin sayısı bir milyona yaklaştı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in devam eden hava saldırıları nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının bir milyona yaklaştığına dikkati çekerek, Lübnan tarihinin en büyük göç dalgasının yaşandığını ifade etti.

Başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında Mikati, Lübnan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlı olduğunu belirtti.

Lübnan ordusunun da BMGK’nin 1701 sayılı kararını uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Mikati, bu dönemde ülkesine gelen bağışların hızlı ulaşımı için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 11:35