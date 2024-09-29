20 günde yargı

Gönyeli’de alkollü bir şekilde başkasına ait aracı izinsiz alıp süren, bir süre sonra kaza yapan Sudanlı Mohamed Salaheldin Ali Salih hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 24 Eylül 2024 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Gönyeli’de Şehit Osman Buba Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının bir şahsa ait park halinde bulunan aracı mal sahibinden izinsiz alarak sürdüğünü, dikkatsizce Atatürk Caddesine dönüş yapması sonucu, İstem Uzmaner (K-40) yönetimindeki RN 925 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu belirtti.

Polis memuru, Mohamed Salaheldin Ali Salih’in, kaza yerinde yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiğini kaydetti.

Polis, zanlının olay yerinde tutuklandığını, 186 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının, 15 Mart 2023 tarihinden beri 521 gün ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün süre temin edildiğini belirtti. Polis, 2 günlük sürede kamera görüntülerinin incelendiğini, gerekli ifadelerin alındığını, ayrıca zanlının muhaceret durumuyla ilgili İçişleri Bakanlığından soruşturma yapıldığını kaydetti.

Polis memuru, gerekli tüm araştırmaların yapıldığını belirterek, zanlının “trafik kazası, sarhoşluk, rahatsızlık ve KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçlarından yargılanmak üzere 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.