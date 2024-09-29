Aşk gözünü kör etti

Güney Kıbrıs’ta 2011 yılında hamile partnerini ve çocuğunu öldürme suçundan müebbet hapis cezası alan ve geçtiğimiz Perşembe günü firar eden 42 yaşındaki Doros Theofanus isimli mahkumun hala bulunamadığı bildirildi.

Firarinin Kıbrıs ile suçluların iadesi anlaşması bulunmayan Kolombiya’ya gitmeyi hedeflediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Theofanus’un hapisten kaçma sebebinin aşık olduğu Kolombiyalı kadın olduğunu; kadının yakın zamanda tahliye olduğunu ve ülkesine döndüğünü, Theofanus’un da önce KKTC’den Türkiye’ye, oradan da Kolombiya’ya gitmeyi hedeflediğini yazdı.

Gazete, Baf Kaza Mahkemesi’nde dün görülen davada, Theofanus’un babasının ve olayda şüpheli görülen bir Suriyelinin dinlendiğini ve polisin, Theofanus’un bu sebepten kaçtığını tespit ettiklerini söylediğini kaydetti.

Haberde, Theofanus’un 2-3 yıl içerisinde şartlı tahliyeye başvurma hakkı olacağı, ancak "aşk için her şeyi riske attığı" ifade edildi.

Silahlı ve tehlikeli

Öte yandan Rum Polisi yaptığı açıklamada, polisten kaçmayı başaran mahkumun silahlı olduğunu, teslim olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Kuaförlük yapan Theofanous, 2011 yılında dört aylık hamile olan ortağı Yulia Oporok ve onun üç yaşındaki çocuğunu çifte cinayetle öldürmekten hüküm giymişti.

