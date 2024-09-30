‘Fırsatı kaçırdı’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla

7 Temmuz 2017’den beri cevap bekleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a cevap vererek “New York fırsatını çöpe attığına” dikkat çekildi.

Alithia gazetesi; Hristodulidis’in, 20 Temmuz 2024’te ilk kez Rum tarafına giderek Barış Harekatı’nı “kınama” etkinliğine katılan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e “Kritik ve cesur kararlar alacağı için gelecek ayların zor ve kritik olacağını” söyleyerek “tarih yazacağı” vaadinde bulunduğunu, buna rağmen BM Genel Kurulu kürsüsünde “ortaokul raporu” gibi konuşma yaptığını yazdı.

Hristodulidis’in BM kürsüsünden hitaplarının en önemli yıllık faaliyetlerinden biri olduğunu, konuşmasını sadece Rum ve Yunan delegasyonları ile “kendi liderleri kürsüye çıktığında salonda olma” sözü karşılığında salonda kalmaya ikna ettikleri bazı diğer ülke temsilcilerinin dinlediğini belirten gazete 193 üyeli Genel Kurul’da konuşmayı dinleyen sayısının değil içeriğin önemli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ın jeopolitik önemi öne çıkarıldı

Fileleftheros gazetesi de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve heyetinin New York temaslarında Kıbrıs sorununu değil, Güney Kıbrıs’ın “jeopolitik önemini” öne çıkardığını ve BM Genel Kurulu kürsüsünde Rum yönetiminin Orta Doğu’daki kriz ve enerji konularındaki rolüne vurgu yaptığını yazdı.

Haberde Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesinde Güney Kıbrıs’ın İsrail’in Gazze saldırılarında, deniz yoluyla insani yardım ulaştırılmasında ve yabancı uyruklu sivillerin bölgeden tahliyesinde oynadığı rolü; savaşın tırmanması halinde Lübnan’dan ve diğer bölgelerden sivil tahliyeleriyle ilgili planları detaylı olarak anlattığı da belirtildi.

Habere göre Rum ve Yunan heyetleri Mısır, Ürdün, Lübnan gibi bölge ülkeleriyle iş birliklerini sağlamlaştırma yönünde ortak çaba harcadı. Rum yönetimi ayrıca göçmen/mülteciler meselesi ve Şam’ın Türkiye’nin karşısında olması nedeniyle Suriye ile arasında iletişim kanalları oluşturdu. Güney Kıbrıs New York’ta sözde MEB’de lisans verdiği şirketlerin faaliyetleri ve Güney Kıbrıs ile Girit arasında kablo ile elektrik projesiyle ilgili temaslar da gerçekleştirdi.

Ekim ayında akşam yemeği

Gazete edindiği bilgilere dayanarak BM Genel Sekreteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme yapmakta ısrar ettiğini, bunun için Ekim ayında prosedürel ve diğer itirazlardan kaçınmak için liderleri akşam yemeğine davet edeceğini yazdı.