İtfaiyecilerden anlamlı hareket

Girne İtfaiye Şube Amirliği personeli, İtfaiye Haftası kapsamında 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin Adıyaman İlinde meydana gelen depremde yaşamlarını yitiren Şampiyon Meleklerin Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde bulunan kabirlerini ziyaret etti. Girne İtfaiye Şube Amiri Nazım Haktan öncülüğünde kabirlere ziyarette bulunan itfaiye personeli dualar okuyup kabirlere gül bıraktı. Ziyarette Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin bazı yetkilileri de hazır bulundu.

İtfaiyeciler yaşlıları unutmadı

İtfaiyeciler yaşlıları da unutmadı. Hafta kapsamında biz dizi faaliyetlerde bulunan itfaiyeciler bu kez Kalkanlı Yaşam Evi ile Gazimağusa Ayışığı Yaşlılar Evi’nde kalmakta olan yaşlıları ziyaret etti. Ziyarette yaşlılar ile sohbet eden itfaiyeciler onlara çiçek takdim etti.

