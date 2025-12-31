Eğitim uçuşu gerçekleştirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında Türk Hava Kuvvetleri tarafından eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı. Uçuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçuşun amaç ve kapsamına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, muharip ve destek uçaklarının koordineli şekilde icra ettiği eğitim uçuşunun, bölgedeki hava operasyonları yeteneklerinin geliştirilmesi, pilot ve personelin tatbiki hazırlıklarının sürdürülmesi ve hava unsurlarının koordinasyon kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik olduğu vurgulandı.

Paylaşımda ayrıca eğitim uçuşuna dair fotoğraflar da yer aldı. Fotoğraflarda, çeşitli tipte savaş ve destek uçaklarının Akdeniz semalarında görev icra ettiği görüldü.

MSB, benzer eğitim faaliyetlerinin Türkiye’nin hava kuvvetlerinin etkinliğini artırmayı, bölgedeki güvenliği desteklemeyi ve uluslararası hava sahasında operasyonel kabiliyetleri güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.