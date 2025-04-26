Alkol, sürat dikkatsizlik

Suna ERDEN

Minareliköy’de sürücüsü olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaydederek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Ali Minnoş'un hayatını kaybetmesine neden olan Fırat Atamtürk dün yeniden tekerlekli sandalye ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün daha ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; zanlının alkollü ve dikkatsiz sürüşün yanı sıra sürat yaptığını da açıkladı.

Polis; kazanın 23 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis; Fırat Aamtürk'ün yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile 196 promil alkol tesiri altında, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktığını ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarptığını kaydetti.

Polis; kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş’un olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını; incelenen kamera görüntüleri sonucu hem zanlının hem de Minnoş’un kask takmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının sürat tespitinin yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.