Kazasız gün yok

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir, Gazimağusa’da meydana gelen 2 kazada toplam 3 kişi yaralanırken, maddi hasar oluştu.

İskele’deki kazada iki aracın yüz yüze çarpıştığı belirtildi.

Gazimağusa’da kazaya neden olan alkollü sürücünün Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı savaş alanına çevirdiği açıklandı. Gazimağusa’daki bir başka kazada ise sürücü hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre; İskele’deki kaza dün saat 18.30 sıralarında Unimar Çemberi ile Lokum Çemberi arasındaki yolda meydana geldi.

Yiğit Uzun, yönetimindeki YF 712 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Alnas Alnawas yönetimindeki UL 543 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Demir korkuluklara çarptı

Gazimağusa’da dün öğle saatlerinde meydana gelen kaza ise ucuz atlatıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, demir korkulukların üzerine çıkması sonucu meydana gelen kazada 43 yaşındaki hafif Hikmet Mersin yaralandı.

Kaza dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Yönetimindeki JG 856 plaka araçla, eski Lefkoşa- Gazimağusa yolunda seyreden Hikmet Mersin, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüsü önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı ve demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Alkollü sürücü ortalığı dağıttı

Gazimağusa’da, önceki gece meydana gelen kazada ise cadde adeta savaş alanına döndü. Alkollü olduğu açıklanan sürücü, aşırı süratli seyrettiği esnada, Yaşam Hastanesi önünde direksiyon hakimiyetini kaybetti, yolun solundaki kaldırım taşları ve ağaçlara çarptı.

Polisten alınan bilgiye göre; Mehmet Ali Er (E-40), önceki gece 22.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, EZ 909 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, Yaşam Hastanesi önüne geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırım ve bordür taşı üzerindeki iki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaçlardan biri koparak, park halinde bulunan NG 742, NJ 966 ve LR 092 plakalı araçların üzerine devrilerek hasara neden oldu.

Kaza sırasında 107 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan sürücü ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaburgasında kırık teşhisli tedaviden sonra taburcu edildi. Sürücü hakkında yasal işlem de başlatıldı.