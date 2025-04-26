200 bin lira ödeyecek

Lefkoşa’daki Hamitköy bölgesindeki evine kaçak elektrik çeken Ahmet Çayır bir yıl sonra yakayı ele verdi.

Evinin bahçesinde bulunan elektrik direğinden kabloyla evindeki klimalarla bağlantı kuran, bir yılda 200 bin TL tutarında enerji akımı çalan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının genel arıza nedeniyle bakım ve onarım yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının direkteki bağlantıyı fark etmesi sonucu yakalandığı belirtildi.

Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 24 Nisan 2025 tarihinde saat 08.00 sıralarında Hamitköy’de, zanlının ikametgahının bahçesinde bulunan elektrik direğinde Elektrik Kurumu tarafından arıza tespiti yapıldığı sırada, kablo ile ikametgahına kaçak elektrik çektiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis; zanlının bir yıldan beri evindeki klimalara elektrik bağlandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis; bir yılda 200 bin TL tutarında akım çalan zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Alınacak ifadeler olduğunu, zanlının çaldığı enerji miktarının tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

