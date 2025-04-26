Tümü Afrikalı 

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Azim Operasyonu’nda beş kişi tutuklanırken, 347 gram ağırlığında hintkeneviri, bir adet öğütücü ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 143 bin 380 TL ve 20 Sterlin nakit para ele geçirildi. Tutuklanan 5 zanlının da Afrikalı olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Azim Operasyonu kapsamında D.O.S.(E-38), P.C.N.(E-31) ve E.V.O.’nun (E-31) evinde yapılan aramada, toplam 347 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 143 bin 380 TL ile 20 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.S.C.(E-28) ve I.C.U.(E-39) tutuklandı.

