Eğlence zirve yaptı

Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen eğlence merkezlerinden Merit Park Hotel, 18 Temmuz Cumartesi akşamı müzikseverlere hafızalara kazınacak bir konser deneyimi yaşattı. Türk pop müziğinin güçlü ismi Demet Akalın ile son yılların en sevilen rap ve pop sanatçılarından Sefo, aynı sahneyi paylaşarak konuklara unutulmaz bir gece armağan etti.

Konser alanını tamamen dolduran misafirler, gecenin ilk anından itibaren sanatçılara büyük bir coşkuyla eşlik etti. Demet Akalın, yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla dinleyicileri adeta nostalji ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkarırken, Sefo da enerjisi yüksek performansı ve sevilen parçalarıyla konserin temposunu zirveye taşıdı.

Gecenin en özel anlarından biri ise Demet Akalın ve Sefo’nun aynı sahnede bir araya gelerek büyük ilgi gören “Yerinde Dur” şarkısını birlikte seslendirmesi oldu. İkilinin performansı konser alanında büyük alkış alırken, misafirler şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz anlara tanıklık etti.

Sahne şovları, güçlü performansları ve bitmeyen enerjileriyle izleyenlerden tam not alan Demet Akalın ve Sefo, Merit Park Hotel’de müzik dolu bir geceye imza attı. Konser boyunca eğlence bir an olsun hız kesmezken, konuklar gece boyunca dans edip sevilen şarkılara eşlik etti.

Yılın en dikkat çeken konser organizasyonlarından biri olarak öne çıkan bu özel gece, Merit Park Hotel’in birbirinden iddialı etkinliklerine bir yenisini daha eklerken, misafirlere uzun süre unutamayacakları bir yaz akşamı yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026, 11:45