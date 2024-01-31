Ülke genelinde rutin olarak gerçekleştirilen trafik denetimleri, şiddetli fırtına ve yağmura rağmen hız kesmeden devam etti.

Buna göre dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 582 araç sürücüsü kontrol edildi ve 38’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 6 kamyon sürücüsü ise yola çıkış saatlerine uymamak suçlarından olmak üzere, toplam 167 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Denetimler sonucu 31 araç ise trafikten men edildi.