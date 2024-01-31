Bengihan'dan Bankalara ciddi uyarı....

Bengihan Düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı,

33/2019 sayılı “Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasası”, kredi kartları veya banka kartları ile yapılan ve katma Değer Vergisi Yasası konusuna giren perakende mal ve hizmet alımları için üç aylık dönemler itibarıyle % 1 iade yapılmasını emreder.

​Yasa yürürlüğe girdikten sonra Maliye Bakanlığı’nın uzun bir süre yasayı uygulamamakta direnmesi üzerine sendikamız Maliye Bakanlığına dilekçe vermiş, bakanlık önünde eylem yapmış son olarak da 10 Mayıs 2023 tarihinde konuyu Mahkemeye taşımıştır.

​Sendikamızın ısrarlı mücadelesi neticesinde yasa gereği üç aylık periyotlarda yapılması gereken iadeler üç yıl gecikmeli olarak yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde 2022 yılında %94.51, 2023 yılında ise %83.63 enflasyon yaşanması ile hak sahiplerine yapılan iadelerde çok ciddi anlamda değer kaybı yaşanmıştır.

Hak sahiplerinin daha çok mağdur edilmemesi adına bundan sonraki süreçte Maliye Bakanlığının yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi yani iadeleri üç aylık periyotlarda yapması için konunun takipçisi olacağımızı aksi durumda her türlü eylem hakkımızı kullanacağımızı ve hukuki süreci çalıştıracağımızı belirtiriz.