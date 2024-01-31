İki kardeşin ölümünde "Dumandan Zehirlenme" üzerinde duruluyor

Polis Basın Subaylığı’nın açıkladığı “ani ve gayritabii ölüm” olayı, 12.00 sıralarında fark edildi.

Halil Yıldızçoban (E-47) ve Kemal Yıldızçoban (E-49) adlı kişiler, konteyner evde ölü bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, işçi oldukları öğrenilen Halil ve Kemal Yıldızçoban'ın konteyner içinde çalıştırdıkları jeneratörden çıkan zehirli duman yüzünden hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor.

BAKIRCI: ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da Diyalog’a yaptığı açıklamada, kişilerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağını aktardı. Bakırcı, işçilerin konteyner içinde ısınmak için jeneratör yaktıklarını aktarırken, bölgede hangi işle uğraştıklarını ise bilmediğini ifade etti.