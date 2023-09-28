Ekipler göz açtırmadı

Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 519 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. kontrollerde 106 araç da trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gün Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar ve kahvehaneler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 987 araç sürücüsü kontrol edildi. 62’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 12’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 227 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 59 araç ise trafikten men edildi.

Polis her taşın altına baktı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise; alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve kahvehaneler kontrol edildi, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 320 araç sürücüsü kontrol edilirken, 13’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 70 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kontrollerde 12 araç trafikten men edildi.

Ayrıca Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam bin 155 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, bir sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 177’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 82’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 372 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edildi.