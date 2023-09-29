Bu kış zor geçecek

Ömer KADİROĞLU

Elektrik Kurumu’na bağlı Teknecik santralinde arızalar bitmek bilmiyor. Bu kez termik santralde kazan patlaması olduğu için ülke genelinde aralıklarla kesintiler yapıldı. Karanlıkta kalan vatandaşlar, elektrik kurumunu eleştirirken, bu kışın zor geçeceğine dikkat çekti.

Ne dediler…?

Salih Nursal

“Elektrik kesintileri yaşıyoruz ve bu kesintiler bizleri perişan ediyor. Buzluklarımıza koyduğumuz etimiz, tavuğumuz ve diğer yiyeceklerimizle elektronik eşyalarımız zarar görüyor. Elektrik kesintilerinin giderilmesi gerekiyor. Rum’dan elektrik alınıyordu ve bu uygulamadan vazgeçildi. Santraldeki eksikliklerin giderilmesi için hükümetin fuzuli işlerden vazgeçerek santral alıp kurması ve halkı bu sorundan kurtarması gerekiyor.”

Osman Paşa

“Elektrik kesintileri bizleri usandırdı. Her gece elektrikler gidiyor ve saatlerce karanlıkta kalıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman hiç bir şey yapamıyoruz. Hükümetin bu konuya hemen çözüm üreterek yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi adına çalışmalar yapmasını istiyoruz.”

Ömer Ergün

“Elektrik kesintileri sürekli olarak yaşıyoruz. Bu sıcaklarda elektrikler kesildiği zaman hayatımız bitiyor. Biz yine idare etmeye çalışıyruz ancak hasta ve yaşlı olan vatandaşlarımız bu sıkıntıyı daha fazla hissediyor. Keşke olmasa diyoruz ancak yıl olmuş 2023 çektiğimiz çileye bak. Elektrik kesintilerinin yaşanmaması adına çalışmalar yapılması gerekiyor ancak hükümet edenlerin bu sorunu çözeceğine pek inancım kalmadı.”

Şefket Deprem

“Sürekli olarak elektrik kesintileri yaşıyoruz ve saatlerce elektriksiz kalıyoruz. Elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödesek de doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Devlet bizleri öldürmeye niyetlidir. Kesintilerin sona ermesi için çalışmalar yapılması gerekiyor ancak hükümet edenlerin bu sorunu çözebileceğini düşünmüyorum.”

İbrahim Mitsadalı

Elektrik kesintileri bizleri perişan ediyor. Sıcaktan eve gittiğimiz zaman bir bakıyoruz elektrikler yok ve çok kötü şeyler aklıma geliyor. Bütün yöneticiler aklımdan geçiyor. Bu sorun yıllardır devam ediyor ve çözemiyorlar. Bundan sonra da çözülebileceğini düşünmüyorum çünkü Teknecik Elektrik Santralinin ciddi yatırıma ihtiyacı vardır. Şimdilerde kablo ile elektrik hikâyesini söylemeye başladılar. Bunun da 5-6 yıl süreceği söyleniyor. Bu da bizlere gösteriyor ki elektrik kesintilerini 5-6 yıl daha çekeceğiz.”

Erol Hasan

“49 yıldır Avustralya’da yaşıyorum ve bu yıl Kıbrıs’a geldim. Geldiğime geleceğime pişman oldum. Elektrikler kesiliyor ve gecede 3 kez elektriksiz kalıyoruz. Bir kere daha Kıbrıs’a gelmeyi düşünmüyorum. Bu sorunların çözülmesi için hükümet edenlerin çalışması lazım ancak öyle bir umudumuz kalmamıştır. Bu işler böyle devam ederse bunun içindeki insanlarımızın hepsi kaçacaktır.”

Mehmet Taner

“Elektriklerin kesilmesine sebep olanların köklerinin kesilmesini diliyorum. 50 senedir bir elektrik sorununu çözemiyoruz. Biri çıkıyor açıklama yapıp “elektrik kesilmeyecek” diyor arkasından elektrik kesiliyor. Bir diğeri “parçalar geldi sorunu çözeceğiz” diyor ancak yine kesintilere maruz kalıyoruz. Hangisine inanacağımızı şaşırdık. Beklentimiz bu sorununun ivedilikle çözülmesidir.”

Hikmet Kılıç

“Bu elektrik kesintileri artık bizleri çileden çıkartıyor. Kurum özelleştirilecekse özelleştirilsin artık ve bu sorundan kurtulalım. Üç gündür üst üste sabah ayrı, öğlen ayrı akşam ayrı kesiliyor. Kurumdan bir yetkili çıkıp” elektrik kesintisi yoktur” diyor ve hemen arkasından elektrikler kesiliyor. Bu kadar utanmazlık olmaz. Buzluklarımıza koyduğumuz eşyalarımız çöp oluyor. Eve gittiğimde elektrik kesintisi ile karşılaşıyorum ve ağzıma ne gelirse sayıyorum.”

Mehmet Ersen

“Elektrik kesintileri yaşıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman yaz ve kış aylarında sıkıntıya giriyoruz. Son zamanlarda yine kesintiler başladı ve önceki gün 4 saatlik bir kesinti yaşadık. Elektrik faturamızı düzenli ödüyoruz ancak sürekli kesintiler olduğu için aldığımız hizmetten memnun değiliz.”

Adem Karataş

“Ben Kırklar bölgesinde kalıyorum ve elektrik kesintileri yaşıyoruz. Çarşamba akşamı elektrik kesildi ve bir saate yakın elektriksiz kaldık. Elektrikler kesildiği zaman hayat duruyor çünkü elektrik olmayınca su olmuyor, sıcak oluyor ve sıkıntılar yaşıyoruz. Elektrik faturamızı düzenli olarak ödediğimiz halde Elektrik Kurumundan aldığımız hizmetten memnun değiliz.”

Volkan Köylübay

“Mağusa’da kalıyorum ve elektrik kesintileri yaşıyoruz. Elektrikler en son Çarşamba akşamı kesildi ve 4-5 saat elektriksiz kaldık. Elektrikler kesildiği zaman kendimizi dışarıya atıyoruz ve serinlemeye çalışıyoruz. Elektriklerle adada yaşamaya başladığımızdan beri sorun yaşıyoruz. Elektrik faturamı düzenli olarak ödüyorum ancak aldığım hizmetten memnun değilim. Bakım zamanında kesintileri anlarım ancak ben 6 bin lira elektrik faturası öderken mazot yok diye kesinti yapılmasını asla kabul edemem.”

Mustafa Türker

“Mağusa bölgesinde kalıyorum dün sabah 09.00’da kesildi ve öğleden sonra 14.00’e kadar yoktu. Tam yemek saatinde veya sıcaktan eve geldiğimiz zaman elektrikler gidiyor ve sıkıntıya giriyoruz. Elektrik faturamı düzenli ödüyorum ancak almış olduğumuz hizmetten memnun değiliz.”

Serkan Yılmaz

“Büyükkonuk bölgesinde kalıyorum ve sıklıkla elektrik kesintileri yaşıyoruz. Arkadaşlarımın buzluğu benim de bazı elektrikli cihazlarım arıza yaptı. Elektrikler kesildiği zaman sinirlerim bozuluyor. Bu durumu hak etmiyoruz. Düzenli olarak faturalarımı ödüyorum ancak aldığım hizmetten memnun değiliz. Ya bu şekilde yaşamaya alışacağız ya da bu memleketten kaçacağız. Başka bir seçenek bırakmadılar.”

Hilal Dinler

“Dörtyol bölgesinde kalıyorum ve elektrik kesintileri yaşıyoruz. En son dün sabah saat 08.00’de kesildi ve öğlen 12.00’de geldi. Kesinti olduğu zaman vantilatör açamıyor ,klima çalıştıramıyoruz ve bunalıyoruz. Elektriklerin kesilmesi ile birlikte psikolojimiz de etkileniyor. Düzenli olarak faturalarımı ödüyorum ancak aldığım hizmetten hiç de memnun değilim.”

Hasan Özgökcen

“Değirmenlik bölgesinde kalıyorum ve sık sık elektrik kesintisi yaşıyoruz. Elektrik kesintileri bizi çileden çıkartıyor. Bazen 2 saat bazen de 4-5 saatlik kesintilere maruz kalıyoruz. Elektrik faturalarımı düzenli olarak ödüyorum ancak aldığım hizmetten hiç de memnun değilim. Elektrik kesintilerine karşı evde pil ile çalışan aydınlatma malzemeleri kullanıyorum.”