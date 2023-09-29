Örnek etkinlik

İtfaiye personeli, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, artan kan ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla kan bağışında bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliğinde dün gerçekleştirilen kan bağışına itfaiye birimlerinde çalışan personel, gönüllülük esasına göre kan vererek sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin gururunu yaşadı.